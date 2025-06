Instagram Adolescente viraliza ao imitar Ney Matogrosso em colégio na Bahia

Yago Savalla, aluno de 16 anos do Liceu Salesiano da Bahia, viralizou nas redes sociais após interpretar Ney Matogrosso em uma apresentação escolar. O vídeo foi publicado pela instituição durante as apresentações do projeto que celebrou os 125 anos do colégio, promovendo reflexões sobre o Brasil das décadas de 70 e 80.

Nas redes sociais, o colégio compartilhou uma entrevista com o aluno. “A arte transforma vidas... e aqui nascem talentos!”, escreveu o perfil da escola. Segundo a publicação, Yago encontrou no teatro uma forma de vencer a timidez e se expressar por meio da arte desde que entrou no Liceu, em 2018.

Jovem estudou por dois meses para interpretar Ney

O estudante explicou que a preparação para a performance durou cerca de dois meses.

“ Eu demorei dois meses estudando, vendo vídeos antigos, shows ao vivo. Tive algumas idas ao cinema para poder assistir à série de biografia ”, contou Yago, referindo-se ao filme Homem com H , que retrata a trajetória de Ney Matogrosso.

Ele também destacou a importância de observar os gestos e movimentos do cantor.

“ Muitas referências da apresentação eu peguei assistindo ao Ney, estudando os movimentos dele e escutando muitas músicas ”, disse.

“ Desde pequeno sou ligado à arte, e aqui no colégio fui incentivado a participar de atividades como Literatura Mágica, Literatura Viva e Paixão de Cristo. ”

O jovem afirmou que sonha em seguir carreira artística, com foco em cinema e dança.

“ O que for de arte, que for no meio artístico, eu quero seguir. Desde os três anos, danço músicas do Michael Jackson, e é um sonho gigante poder viver disso ”, declarou.

A performance, que fez parte de um projeto extracurricular, chamou atenção pela fidelidade aos trejeitos e ao estilo de Ney Matogrosso. Nas redes sociais, internautas elogiaram o talento e a dedicação de Yago, além da iniciativa da escola em valorizar a cultura e a expressão artística.

O Liceu Salesiano celebrou o sucesso do aluno com orgulho. “ Yago e sua turma deram um verdadeiro show ”, destacou a instituição.