Reprodução Instagram @marialdgg @whinderssonnunes Maria Lina e Whindersson Nunes

Maria Lina, de 26 anos, decidiu vir a público se pronunciar sobre as especulações de que ela e o ex-noivo, o humorista Whindersson Nunes, voltariam. Na última quinta-feira (31), ela comentou a declaração do artista sobre querer se reconciliar com ela.



"Ele só falou com bom humor e uma forma leve, da forma dele, uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele, inclusive", começou.





"Obviamente que a nossa relação é muito boa agora, mas não foi sempre assim. Nenhuma relação é incrível e maravilhosa depois do término, mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente percebe que a mágoa só faz mal para quem a carrega. Então nem eu carrego mágoa, nem ele, tenho certeza, e a gente tem uma excelente relação agora", acrescentou.

Em seguida, a influenciadora pontuou que torce pela felicidade dele e que sabe que isso é recíproco. No entanto, Lina frisou que cada um seguiu um caminho diferente. "Se você gosta genuinamente de alguém, você deseja genuinamente que ela seja feliz", garantiu.

"Eu admiro muito ele, eu quero muito que ele seja muito feliz, tenho certeza que ele também quer isso de mim, eu seguindo um caminho, ele seguindo outro. A gente se respeita muito e deseja só o melhor um para o outro, e assim sempre será, do que depender de mim, com certeza, e do que depender dele também, tenho certeza que sim", completou.

Entenda

As especulações de uma possível reconciliação entre Whindersson Nunes e Maria Lina começaram na última quinta-feira (31), quando o humorista expressou o desejo de se reconciliar com a ex-noiva, durante participação no podcast "Parece Terapia".

"Sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que sou sem-vergonha", disse ele. Em outro trecho, afirmou: "Sou uma pessoa que gosto do meu agora, e no agora eu sou um cara sem-vergonha, eu assumo. Eu não vou falar para pessoa que quero ter uma história com ela para fazer da vida dela um inferno, entendeu? Quando eu estava com ela, não era assim, não. Era tranquilo, mas agora estou solteiro".

Término

Whindersson e Maria Lina colocaram um ponto final na relação em 2021, poucos meses após enfrentarem a perda de João Miguel, primeiro filho fruto da relação do então casal. O bebê nasceu prematuro e não resistiu, falecendo em maio daquele ano, algumas horas depois do nascimento.