Reprodução Instagram @whinderssonnunes Whindersson Nunes doa marmitas a pessoas em situação de rua

Whindersson Nunes, de 30 anos, usou as redes sociais neste sábado (5) para compartilhar um gesto altruísta que decidiu fazer em Caxias do Sul, município situado no Rio Grande do Sul. O humorista esteve lá para a realização de um show.

Assista:

Depois da apresentação, o ex-marido de Luísa Sonza saiu pelas ruas da cidade para entregar marmitas para pessoas em situação de rua. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 57 milhões de seguidores, ele detalhou a situação.

Destaque na mídia

Na legenda da postagem, ele ainda fez uma comparação sobre a exposição que o ato dele teria. Segundo o youtuber, as doações de comida não viralizariam nas redes sociais, como ocorreu nas vezes em que ele admitiu ter usado drogas.

“Não vai viralizar porque não estou fumando maconha”, escreveu o influenciador nos stories da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. A situação, contudo, se mostrou diferente.







Isso porque os vídeos em que Whindersson aparecia doando as refeições se espalharam em vários outros sites, como TikTok e até o X, antigo Twitter. Nos comentários, os internautas repercutiram o gesto do ator e humorista.

"Que mais pessoas sigam o exemplo de empatia do Whinderson para com os mais necessitados", aconselhou uma. "Tem gente questionando se ele está fazendo isso para aparecer ou viralizar, mas a verdade é que, mesmo assim, alguém está sendo ajudado — o que já é mais do que muitos fazem. Querendo ou não, alguém está um pouquinho melhor por causa da atitude dele", acrescentou outro na rede de Elon Musk.