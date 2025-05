Reprodução Kerline flerta com Whindersson Nunes em postagem ousada nas redes

A ex-BBB Kerline Cardoso , de 32 anos, chamou atenção ao fazer um comentário picante para Whindersson Nunes, de 30 anos, nas redes sociais nesta quinta-feira (15). A influenciadora interagiu com uma postagem do humorista no X( antigo Twitter), sugerindo interesse após ele fazer uma brincadeira sobre sua aparência.

O momento viral ganhou destaque após a publicação de Whindersson. O youtuber comentou um post que falava sobre homens bonitos com as partes íntimas pouco atraentes. “Ninguém fala sobre a solidão do homem feio do p*u bonito”, escreveu o criador de conteúdo em tom de humor.

Kerline entrou na brincadeira e respondeu de forma provocativa: “O homem feio eu já vi”, dando a entender que gostaria de confirmar a segunda parte da fala. O comentário gerou repercussão imediata entre os seguidores dos dois artistas.

A interação inusitada dividiu opiniões entre internautas. Alguns elogiaram o bom humor da influenciadora, enquanto outros criticaram o teor sugestivo da fala. Whindersson ainda não respondeu publicamente ao flerte da ex-BBB.