Reprodução Instagram @juninhonavarro01 @rayfigliuzzi Junior Navarro acusa Rayane de abandonar filho

Rayane Figliuzzi, de 27 anos, tem recebido várias acusações do ex-namorado, Junior Navarro, com quem teve Zion, de 3. Segundo o homem, a mãe teria abandonado o filho logo depois do nascimento, quando ele ainda era um bebê.

"Quando descobri que ia ser pai do Zion, a mãe dele disse desde o começo que não queria ser mãe e queria abortar", começou, por meio das redes sociais. "Fiquei a gravidez toda convencendo ela a não fazer isso. Ela nunca quis ser mãe. Desde que o Zion nasceu, senti uma rejeição muito grande por parte dela e me liguei que precisava ser um pai mais presente", acrescentou.

"Ela me entregou o Zion com 11 meses, ele está comigo desde essa época. E eu sempre paguei pensão para ela com o Zion morando comigo. De 11 meses a 2 anos e meio, ela viu o Zion oito vezes. Ela não fazia questão de ver o filho dela, ficava dois meses sem ver o filho. Simplesmente abandonou o Zion comigo", completou.

Junior afirma ter a guarda fixa da criança e alega que, após o início do namoro com Belo, Rayane tentou se reaproximar do filho. "Me mudei para São Paulo quando o Zion tinha 2 anos e meio, e ela resolveu reaparecer porque já estava com relacionamento com um cantor. Ela virou uma chavinha, porque tinha duas babás e tudo para não ser mãe", disse.

Entenda

A acusação do ex-namorado de Figliuzzi vem logo após uma entrevista na qual ela dizia que Zion chamava Belo de "pai Marcelo". "O filho dela tem pai e fez o papel dela por muito tempo. Fiz questão de abrir o jogo porque tudo não é nada como tá na internet. Eu não preciso mais pagar pensão, porque a guarda fixada dele é comigo", prosseguiu.

Junior ainda publicou supostos áudios de Rayane. Neles, a influenciadora pede para o pai cuidar do filho, já que ele quem quis ter o herdeiro e pede em várias ocasiões para que ele fique com a criança enquanto ela sai para algum lugar.

"Mano, me deixa viver a minha vida. Cuida do teu filho aí e deixa eu ver de vez em quando", diz em um trecho. "Eu deixo o papel para você. Não era isso que você queria? Cuida dele", acrescenta ela em outro suposto áudio.

Assista aos pronunciamentos: