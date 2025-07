Foto: @jorgebiancooficil Isaías Saad anuncia álbum 'Altar Invisível' após hiato de lançamentos





Após dois anos de silêncio criativo, o cantor gospel Isaías Saad está de volta com seu mais novo projeto, Altar Invisível , um álbum que promete mergulhar o público em uma experiência profunda de adoração.

O trabalho marca um momento de renovação espiritual e amadurecimento artístico para o cantor, conhecido por sucessos como Enche-me e Ousado Amor (esta última considerada uma das músicas mais importantes do gospel brasileiro na última década).





Em declaração, Isaías compartilhou que o projeto foi gestado em um período de intensa busca espiritual: "Foram meses de oração, espera e muito trabalho. O que era invisível agora passará a se tornar visível", afirmou o artista, que possui 2,8 milhões de seguidores no Instagram.

O álbum traz composições autorais e conta com a participação especial da cantora Sued Silva, responsável por hits como Existe Vida Aí , conhecida como uma das músicas mais regravadas da história, e por vídeos que ultrapassam 3 milhões de visualizações no YouTube.

A cantora colabora na música Santo , composição do pastor Massao Suguihara e gravada originalmente no álbum Um Puro Coração (2000) do Ministério Adoração e Adoradores. A nova versão traz uma ponte com um trecho da canção Isaías 9 , escrita por Rodolfo Abrantes.

Sobre a parceria, Sued declarou: "Não há nada mais verdadeiro do que uma canção que entoa ‘Santo’. Vamos aqui na terra entoar a mesma canção que é entoada no céu".

Além de Santo , Altar Invisível reúne colaborações com os artistas Morada, FHOP Music e Guilherme Batista, e teve produção assinada por Hananiel Eduardo, um dos maiores produtores do gênero no país. Segundo Isaías, o álbum reflete um tempo de intimidade com Deus e representa um novo marco em sua carreira como ministro de louvor e compositor.

“Esse álbum nasceu de um lugar que ninguém vê. Nasceu dos meus momentos a sós com Deus, quando não tinha microfone, nem holofote, nem ninguém por perto. [...] Mas, mesmo sendo um altar invisível, Deus usou pessoas visíveis para me ajudar a permanecer”, conta Isaías por meio de nota.