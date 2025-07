X/Reprodução Saia de Jennifer Lopez cai em show e reação surpreende fãs

Jennifer Lopez passou por um momento inusitado durante sua apresentação em Varsóvia, na Polônia, na noite de sexta-feira (25). A apresentação, que marcou o retorno da artista ao país após anos, foi marcada por um incidente no palco.

Aos 56 anos recém-completados, a cantora encantava o público enquanto sua banda tocava uma versão especial de “Parabéns pra você”, quando sua saia se soltou no palco, gerando surpresa e, em seguida, diversão tanto para ela quanto para os fãs.

Surpresa, mas tranquila por estar com outra peça de roupa por baixo, J.Lo reagiu com naturalidade, arrancando aplausos e risadas do público. Em seguida, vestiu novamente a saia e ainda desfilou com bom humor, mostrando sua espontaneidade e profissionalismo.

A estrela pop está solteira desde o fim do relacionamento com o ator Ben Affleck e tem sido vista em clima mais descontraído nos palcos.