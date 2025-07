Instagram/Reprodução/@jlo Jennifer Lopez posa de biquíni

Jennifer Lopez compartilhou, nesta segunda-feira (7), fotos em que aparece curtindo o sol e posando de biquíni durante um dia de descanso na Espanha, durante sua passagem pela Europa.

Aos 55 anos, a estrela do pop internacional desembarcou em Pontevedra, na Galícia, onde aproveitou relaxar em uma espreguiçadeira à beira-mar e renovar o bronzeado antes da maratona de apresentações da turnê Up All Night: Live in 2025.

Em registros compartilhados nas redes sociais, a cantora aparece de biquíni fio-dental, deitada ao sol.

“ Olá, Espanha! Até breve”, escreveu na legenda da publicação, que rapidamente atraiu elogios de fãs ao redor do mundo. “Lindíssima! Boa sorte para ti e para toda a equipe”, disse uma seguidora. “A mais bela e mais atraente” , acrescentou outro.

A turnê, que começa nesta terça-feira (8), passará por cidades como Madrid, Barcelona e Vigo. Será a primeira grande agenda pública da artista desde o fim de seu casamento com o ator Ben Affleck, com quem oficializou a união em 2022.

O término, que teria ocorrido em abril de 2024, foi confirmado meses depois, com a assinatura dos documentos de divórcio, segundo o site TMZ.