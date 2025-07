Reprodução/TVN Chile Florinda e Roberto Bolaños em entrevista

O último episódio da série Chespirito: Sem Querer Querendo, lançado nesta quinta-feira (24), expôs detalhes do fim do casamento de Roberto Gómez Bolaños, criador de Chaves e Chapolin, com Graciela Fernández, mãe de seus seis filhos.

A produção, escrita por dois de seus herdeiros, mostra que o rompimento se deu após a descoberta de um affair com Florinda Roberto, intérprete de Dona Florinda.

De acordo com a série, o estopim da separação foi a descoberta de um sutiã de Florinda na mala de Bolaños, após uma viagem da equipe ao Chile.

O episódio ainda retrata a reação de Graciela e o início do relacionamento entre os dois atores, que mais tarde ficaram casados por 27 anos, até a morte de Bolaños, em 2014.

Na obra, Florinda Meza aparece com o nome fictício de Margarita Ruíz e é retratada como noiva do diretor do programa. Durante a turnê da Turma do Chaves, ela se aproxima de Bolaños, o que desperta ciúmes e tensões nos bastidores. Em uma cena, os dois são flagrados juntos por Chiquinha (Maria Antonieta de las Nieves), que testemunha a traição.

A série ainda mostra conflitos entre Meza e outros membros do elenco. Chiquinha e Seu Madruga, por exemplo, acusam a atriz de manipular o criador da série.

Instagram/Reprodução Série mostra traição e fim do casamento de criador de Chaves

“Ela é uma bruxa e vai afundar a todos”, diz uma personagem, evidenciando a rivalidade nos bastidores.

Florinda Meza reagiu à exibição do episódio nas redes sociais. Em tom crítico, classificou a produção como um “melodrama fictício” e acusou os responsáveis de deturpar fatos.

“As mentiras não são só sobre mim, mas sobre tudo que aconteceu. Eles mancharam uma história linda”, escreveu.

Meza, que teve seu nome alterado na série, afirma que sempre manteve boa relação com os filhos de Bolaños e que nunca deixou de apoiar sua ex-esposa.

“As pessoas não se importam com a opinião de quem já se foi. Essa série causaria dor ao Roberto”, declarou.