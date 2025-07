Reprodução/Instagram Filho de Caco Ciocler cultiva maconha legal no Canadá

Bruno Ciocler, filho do ator Caco Ciocler e da atriz Lavínia Lorenzon, tem chamado atenção por sua atuação no cultivo de maconha no Canadá, onde vive atualmente.

Em uma publicação recente no Instagram, ele refletiu sobre as diferenças na legislação entre os dois países: "No Brasil, eu era um criminoso. No Canadá, sou um 'cidadão de bem'. É curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente, em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não tem acesso" , escreveu.





Nas redes sociais, Bruno compartilha conhecimentos sobre o cultivo da Cannabis, abordando temas como controle de pragas, aumento da produtividade e o momento ideal para a colheita. Seu perfil tem atraído interessados no assunto.





Família e reflexões paternas

Pai de Elis, de seis anos, Bruno recebeu uma emocionante mensagem do avô, Caco Ciocler, quando a neta nasceu:

"Bem-vinda ao mundo, minha neta. Estou louco para te mostrar as coisas incríveis que tem por aqui ", escreveu o ator.

Recentemente, Caco, que se casou novamente no ano passado, falou sobre a possibilidade de ter mais filhos.

Em entrevista à revista Quem em abril de 2024, ele ponderou: "Às vezes, acho que seria uma experiência linda ter um filho nesta fase mais madura. O Bruno nasceu quando eu tinha 24 anos, era muito novo. Seria diferente agora. Por outro lado, criança demanda muita energia, e não sei se tenho disposição para isso".