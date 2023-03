Reprodução / Instagram 17.03.2023 Caco Ciocler

Caco Ciocler, que é ator, diretor e produtor, revelou ser um excelente aluno na universidade onde está cursando Biologia. Com 51 anos, ele compartilhou em suas redes sociais na sexta-feira, 17, a nota que obteve em uma prova, estando atualmente na metade do curso em uma instituição privada.



“Tenho 51 anos, faço faculdade, sei o que é Google e tiro dez na prova!”, provocou o ator.





Na última semana, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando três estudantes de uma universidade particular em Bauru, São Paulo, zombando de uma colega mais velha, que tem mais de 40 anos e também estuda na mesma instituição. As atitudes das jovens foram amplamente condenadas pelos internautas.





Suzana Alves, conhecida por interpretar Tiazinha, também comentou sobre o preconceito enfrentado por pessoas mais velhas na sala de aula. “Vou para os meus 45 anos agora em agosto e fiquei pensando: Deus, como é bom a gente viver, querer estudar, querer realizar os nossos sonhos.”, comentou a atriz.





































+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.