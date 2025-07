Reprodução Salma Hayek dança de biquíni aos 58 e impressiona com boa forma

Salma Hayek publicou um vídeo dançando de biquíni nesta quarta-feira (23) e surpreendeu os seguidores. A atriz de 58 anos apareceu sorridente nos bastidores de um ensaio para uma revista mexicana e exibiu a boa forma física, o que gerou uma onda de elogios nas redes sociais.





O registro foi publicado no Instagram. A gravação mostra Salma em clima descontraído, dançando de forma espontânea em frente às câmeras. Na legenda da publicação, Salma escreve: " A minha capa de @sportsillustrated.mexico já está disponível no México com uma edição especial 💃🏻🎉🇲 🇽 #VIVAMEXICO ".



Nos comentários, os fãs destacaram o carisma e a aparência da atriz. “ Que linda, Salma ”, escreveu uma seguidora. “ Preciso desse corpo em meia hora! ”, brincou outra. “ Salma aproveitando a vida, em sua melhor fase! ”, elogiou uma fã. “ Essa mulher não envelhece! ”, comentou um internauta.

Outra seguidora disse: “ Quero estar assim a vida toda! ”. Já um admirador completou: “ Sempre sexy! Os anos não passam para ela! ”. A publicação somou milhares de curtidas em poucas horas.

Salma Hayek tem uma longa carreira em Hollywood. O maior destaque foi em Frida (2002), quando interpretou a pintora mexicana Frida Kahlo e recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.