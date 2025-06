Reprodução: Instagram/@aryfontoura Ary Fontoura se impressiona com brinquedo sexual: "Nunca vi"

Ary Fontoura utilizou as redes sociais, no último domingo (15), para comentar a respeito de um vídeo sobre um brinquedo sexual que viralizou. Após assistir ao conteúdo, que mostrava um vibrador, o ator se impressionou com o objeto.



" Que diabo é isso, gente? Olha, eu tenho 92 anos, eu nunca vi uma coisa dessa. Pra que isso aí? Para coçar as costas? Para fazer o quê? Se alguém souber o que é isso aí, por favor, me esclareça. Seja o que for ", brincou o veterano.

Nos comentários da publicação, celebridades e internautas repercutiram o vídeo do intérprete. " É para coçar a orelha ", ironizou Fabiana Karla. " É para tocar o sino da felicidade ", acrescentou um usuário.

" Você não está preparado para essa conversa ", aconselhou um segundo. ' Eu também nunca tinha visto ", afirmou uma terceira. " Dedinhos mágicos, sr. Ari ", satirizou uma quarta. " Não tenho coragem de explicar, seu Ari ", confessou uma quinta.

Carreira

Com mais de 50 novelas em sua carreira, o ator já estrelou papéis que foram do drama à comédia. Entre seus maiores sucessos, estão os folhetins A Favorita , Morde & Assopra e Amor à Vida . Em 2025, Ary irá viver novamente o personagem Quinzinho em Êta Mundo Melhor! , continuação de Êta Mundo Bom .

Veja: