FX Networks/Divulgação Malcolm-Jamal Warner morre aos 54 anos após afogamento na Costa Rica

O ator Malcolm-Jamal Warner morreu aos 54 anos neste domingo (20), vítima de um afogamento em Playa Cocles, na Costa Rica. Famoso por interpretar Theo Huxtable na série The Cosby Show , ele foi resgatado por pessoas que estavam na praia, mas já estava sem sinais vitais, segundo informações do Departamento de Investigação Judicial local.

A informação foi confirmada pela agência Associated Press , que teve acesso ao relatório inicial da polícia. Warner nadava na costa caribenha do país quando foi puxado por uma correnteza. A Cruz Vermelha tentou reanimá-lo, mas não houve resposta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da região de Limón.

Warner ficou conhecido por viver o filho do personagem de Bill Cosby em uma das séries mais populares dos Estados Unidos nos anos 1980. Foram oito temporadas e 197 episódios no ar, entre 1984 e 1992. Em 1986, o ator foi indicado ao Emmy na categoria de melhor ator coadjuvante em série de comédia.

Além da carreira na televisão, Warner foi músico, poeta e também dirigiu episódios de séries como Kenan & Kel , All That e Malcolm & Eddie . Ao longo da vida, evitou ser associado ao rótulo de " ator mirim esquecido ". “ Cresci com uma obsessão maníaca de não querer ser um daqueles ‘onde estão agora?’ ”, afirmou à AP em 2015.

Magic Johnson foi um dos primeiros a homenageá-lo nas redes sociais. “ Cada vez que encontrava Malcolm, tínhamos conversas profundas e divertidas sobre basquete, vida e negócios. Ele fará muita falta ”, escreveu o ex-jogador no X (antigo Twitter).

O colega Eddie Griffin, que dividiu com ele o protagonismo de Malcolm & Eddie entre 1996 e 2000, também prestou tributo: “ Meu coração está pesado. Descanse em paz, irmão. Você venceu na vida e agora venceu para sempre na bem-aventurança eterna ”.

Tracee Ellis Ross, com quem contracenou na série Read Between the Lines , lembrou do carinho pelo colega: “ Primeiro conheci você como Theo, depois você foi meu primeiro marido na TV. Meu coração está muito, muito triste. Que ator e amigo você foi: gentil, engraçado, profundo, presente e elegante ”.

Warner também participou de produções recentes, como The Resident , American Crime Story , Grown-ish e 9-1-1 , onde teve um arco de quatro episódios em 2024. Na música, venceu o Grammy de melhor performance de R&B tradicional e foi indicado a melhor álbum de poesia falada com Hiding in Plain View .

Em 2015, comentou a polêmica envolvendo Bill Cosby, condenado por agressão sexual e depois inocentado em nova decisão judicial. “ O que mais me entristece é que, durante muito tempo, The Cosby Show foi a principal referência positiva de pessoas negras na TV. Agora, talvez os Huxtables virem só um conto de fadas ”, declarou.

Nascido em Jersey City, Nova Jersey, Malcolm-Jamal Warner começou a atuar aos 9 anos, com incentivo da mãe e empresária Pamela Warner. Foi batizado em homenagem a Malcolm X e ao pianista Ahmad Jamal. Deixa uma filha e uma companheira.