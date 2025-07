Reprodução/Instagram Carolina Dieckmmann e Preta Gil nem sempre se deram bem

Em um gesto de profunda amizade, a atriz Carolina Dieckmmann deixou temporariamente as gravações da novela "Vale Tudo" para estar ao lado de Preta Gil em seus últimos dias de vida. A cantora, que lutava contra um câncer de intestino desde 2023, estava em Nova York buscando um tratamento experimental quando faleceu.

Apesar da conexão forte nos últimos anos, as duas não foram sempre tão próximas. Em entrevista ao "Encontro", Carolina revelou que, por mais de 25 anos, elas nutriram uma relação de ciúmes e desconfiança mútua. O motivo? A amizade que ambas tinham com Ivete Sangalo.





"Éramos amigas da Ivete, mas tínhamos implicância uma com a outra quando ela estava mais com uma do que com a outra" , contou a atriz, rindo ao lembrar.

"A Ivete sempre quis que nos conhecêssemos, mas a gente resistia: 'Ah, não quero conhecer ela!'".

A reconciliação veio por meio de uma surpresa arquitetada por Ivete.

"Ela nos chamou para o mesmo hotel no Rio sem avisar que a outra estaria lá. Não teve jeito, nos encontramos e foi amor à segunda vista", brincou Carolina.

Desde então, a amizade floresceu de maneira sincera e sem ressentimentos.

"Nossa relação sempre foi limpa, sem miudezas. Estávamos sempre em dia" , afirmou a atriz.

Após a morte de Preta Gil, no último domingo (20), Carolina compartilhou fotos emocionantes dos momentos que viveram juntas em Nova York. Em suas redes sociais, a atriz postou imagens carregadas de afeto, registrando a despedida da amiga querida.