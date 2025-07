Reprodução/Instagram Izabella Camargo





Izabella Camargo encantou a web ao mostrar o encontro da filha Angelina, de 4 anos, com o irmão recém-nascido Antonio. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a pequena apere empolgada ao conhecer o bebê. Nas imagens, ela aparece acompanhado do pai, o educador financeiro Thiago Godoy, que abre um sorriso largo enquanto caminha em direção ao bebê.

Na legenda, ela escreveu algumas dicas para mamãe de primeira viagem. " 9 atitudes que ajudaram nossa filha mais velha a acolher a chegada do irmão — sem ciúmes e com amor: 1. Recebemos ela primeiro. Quando chegou ao quarto, o bebê ficou no berço. Quem teve a nossa atenção total foi ela — pra mostrar que continua sendo prioridade. 2. Destacamos o vínculo entre os dois logo na chegada. Colocamos uma imagem dela com o irmão na porta do quarto — para que desde o primeiro momento ela se visse como parte daquela nova história."





"3. Conhecemos o bebê juntos. Fomos ao berço com ela, como uma família, para que aquele primeiro encontro fosse compartilhado — e não excludente. 4. Demos espaço para ela criar conexão. Ela fez carinho no bebê por vontade própria, sem ninguém forçar. Isso trouxe segurança e autonomia emocional. 5. Deixamos ela segurar o irmão no colo primeiro.

Antes de ir para o colo da mamãe, o bebê foi pro colo dela — quando ela pediu, no tempo dela".

" 6. Transformamos o cuidado em parceria. Quando o bebê foi para o colo da mãe, ela ajudou — se sentiu útil, envolvida, parte do processo.

7. Criamos uma memória afetiva positiva. Dissemos que o irmão trouxe um presente especial pra ela — pra que a chegada dele já estivesse associada ao afeto e não à perda. 8. Incluímos ela nos cuidados.

Deixamos que ajudasse a trocar o bebê, em pequenas tarefas — reforçando a ideia de que cuidar é algo que se faz em equipe.

9. Selamos a união com um gesto simbólico. Fizemos um abraço em família. Um gesto simples, mas poderoso, que comunica: “agora somos quatro — e continuamos juntos.”

Izabella é casada com Thiago, que é conhecido como " Papai Financeiro ", influenciador focado em educação financeira voltada à parentalidade.