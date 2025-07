Instagram Izabella Camargo dá à luz Antonio, segundo filho, aos 44 anos

Izabella Camargo deu à luz Antonio, segundo filho com o educador financeiro Thiago Godoy, nesta quinta-feira (17), em São Paulo. O bebê nasceu às 13h55, no Hospital Santa Joana, com 3,6 quilos e 51 centímetros. O parto foi cesárea e conduzido pelo obstetra Luiz Leite, que também acompanhou a primeira gestação da apresentadora.

A informação foi divulgada pelo casal na manhã desta sexta-feira (18) em uma publicação conjunta no Instagram.

“ Ontem, 17 de julho de 2025, nasceu o nosso segundo filho: Antonio. Cada nascimento é uma nova escola. Cada filho, um novo mestre ”, escreveram. “ Estamos aqui para te guiar, mas também para aprender contigo. Bem-vindo, filho .”

Antonio é o segundo filho do casal, que já tem Angelina, de 4 anos. A jornalista deu à luz a primeira filha aos 40 anos, e tem compartilhado suas experiências nas redes sociais sendo uma mãe acima dos 40 anos.

Na publicação, Thiago e Izabella também exaltaram o atendimento da maternidade: “ Nossa gratidão à equipe da Maternidade Santa Joana, que está nos acolhendo com tanto carinho, competência e humanidade. Nos sentimos cuidados em cada detalhe — e isso fez toda a diferença nesse momento tão especial .”

Thiago é conhecido como " Papai Financeiro ", influenciador focado em educação financeira voltada à parentalidade.