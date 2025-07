Reprodução Instagram @fernandalima Suza Hilbert com Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima

Fernanda Lima, de 47 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (17) para lamentar a morte da sogra, Suza Hilbert. Embora tenha vindo a público somente agora, a apresentadora revelou que o falecimento ocorreu há cerca de uma semana.

"Pensa na figura da vó perfeita: cheia de ternura e talentos. Tricotadeira, cozinheira de mão cheia, carinhosa, paciente, generosa até dizer chega. Agora pensa na sogra perfeita: companheira, respeitosa em qualquer espaço, defensora do rebento na medida, a ponto de defender a nora pra puxar a orelha dele, se necessário fosse", começou.





"Um amor de sogra. Um milagre de sogra. Pensa numa pessoa boa. Essa era a Suza. Orgulhosa de seus filhos e de seus feitos. Não que a vida tenha sido boa com ela, mas também não foi ruim. Ela fez do limão uma limonada e criou filhos maravilhosos, que foram incríveis, atenciosos e amorosos com ela, sempre e até o fim. Dava gosto de ver três barbados cuidando e mimando aquela mãe. Só eles sabem o quanto retribuíram", acrescentou.

Por fim, a antiga apresentadora do "Amor & Sexo", extinto programa da Rede Globo, aproveitou para agradecer a sogra por tudo. "Suza, obrigada por tanto amor, paz, ternura, presença. Só ficam coisas boas, muito boas. E todo dia cai uma lágrima na hora do almoço, sempre em tua homenagem. Pode deixar que a gente segue firme e forte aqui, vó. Juntos, se cuidando e celebrando a vida, daquele jeito que a gente fazia tão bem! E obrigada pelo Rodrigo, meu grande e eterno amor", concluiu.





Rodrigo se pronuncia

Suza Hilbert com Rodrigo Hilbert





Após o texto publicado pela companheira, Rodrigo Hilbert veio a público lamentar a morte da mãe e relembrar o quão importante ela era para ele. "Só alguns dias depois da tua partida, estou conseguindo vir aqui para prestar essa pequena homenagem. Quanta saudade eu estou sentindo de você mãe, e como é difícil saber que não consigo mais pegar o telefone, te ligar e dizer que te amo. Obrigado por ter feito muito mais do que você podia por mim e pelos meus irmãos", iniciou.

"Nunca vou esquecer que antes de partir você só queria saber se a Maria tava bem da picada de abelha. Sim, mãe, ela tá bem! Essa era você, sempre preocupada com os outros, até na hora da sua partida. Pode descansar em paz que por aqui vamos seguir bem e lembrando de você sempre: dos nossos cafés com pão de milho e nata, da nossa macarronada com galinha ensopada e de tantos outros pratos que aprendi com você, mãe. Descanse em paz dona Suza! Te amo", finalizou.