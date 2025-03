Reprodução Instagram - 27.3.2025 Aline Patriarca se encontra com Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento

Aline Patriarca quase continuou no "Big Brother Brasil 2025", mas acabou sendo eliminada com 51,73% dos votos. Na última quarta-feira (26), quando estava gravando participações em programas do canal nos Estúdios Globo, ela foi tietada por artistas contratados da emissora.



"Como fingir costume com tanta gente incrível ao meu redor? Impossível! Que privilégio compartilhar esse momento com artistas que admiro tanto! Obrigada por me proporcionarem essa experiência tão especial", escreveu Aline, que surgiu ao lado de celebridades como Jeniffer Nascimento, Larissa Manoela, Belo, Bianca Bin e Luís Miranda.





"Gente, estou muito indignado e chateado. Olha quem está aqui comigo. Não interessa que você saiu da casa, agora vamos aproveitar você aqui fora e criar cada dia um barraco nosso. Vamos mandar muita pomba suja embora. Torci muito por você", declarou Luís.





Gravando "Êta Mundo Melhor!", Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento também repercutiram o encontro com a ex-sister, apontada como protagonista da temporada. "A gente encontrou a Aline que saiu do BBB", declarou Lari. "A gente não queria que ela tivesse saído. Protagonista", prosseguiu Jeniffer.