Connie Francis, de 87 anos, morreu na quarta-feira (16). O falecimento foi confirmado nesta quinta-feira (17), por meio de uma publicação feita por Ron Roberts, amigo próximo da célebre musicista, no Facebook.

Por meio da postagem póstuma, ele ainda ressaltou a amizade que tinha com a cantora. "É com o coração pesado e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada", começa.

Ele ainda alegou que Francis gostaria que a base de fãs que a acompanhava recebesse a informação do óbito com antecedência. "Sei que Connie aprovaria que seus fãs estivessem entre os primeiros a saber desta triste notícia. Mais detalhes serão divulgados posteriormente", acrescenta.

Fenômeno

Sucesso nas décadas de 1950 e 1960, Connie Francis conseguiu um feito bem incomum. A cantora se tornou sensação em plataformas de interação virtual, como o TikTok, por conta de uma canção lançada há 63 anos.





Trata-se de "Pretty Little Baby", hit que atravessou gerações e viralizou outra vez neste ano. Em junho, ela comentou a popularidade da música: “Meus agradecimentos a todos pela enorme recepção que deram a Pretty Little Baby. Tenho o prazer de me juntar à comunidade TikTok e compartilhar esse momento com vocês. Primeira vez que faço sincronização labial (lip sync) com esta minha gravação de 63 anos".

Connie Francis joins TikTok following ‘Pretty Little Baby’ going viral on the app: “My thanks to you all for the huge reception you have given to ‘Pretty Little Baby’. I am delighted to join the TikTok Community and share this moment with you.” pic.twitter.com/HJKKVneOfS— Pop Base (@PopBase) June 7, 2025





Além desta música, Connie Francis se destacou na indústria fonográfica por outros projetos, como "Mama", "Stupid Cupid", "Clementine", "Vacation" e "Frankie". Nas redes sociais, os fãs lamentaram o falecimento da icônica cantora.