Pete Davidson anuncia que será pai pela primeira vez

O ator Pete Davidson, de 31 anos, vai se tornar pai pela primeira vez. O comediante, conhecido por participações no Saturday Night Live e por romances com celebridades como Ariana Grande e Kim Kardashian, aguarda a chegada do bebê com a atual namorada, a atriz e modelo Elsie Hewitt, de 29 anos.

A informação foi revelada nesta quarta-feira (16) por Elsie em um post nas redes sociais. " Bom, agora todo mundo sabe que a gente transou ", escreveu a atriz na legenda da publicação, que inclui imagens do casal e do exame de ultrassom.

De acordo com o site Page Six , o nascimento está previsto para dezembro. Fontes próximas contaram que Pete está empolgado com a nova fase da vida e que familiares “ mal podem esperar para assumir os papéis de avós, tias e tios ”.

O relacionamento com Elsie Hewitt é apontado como estável e diferente dos anteriores. “ Ele está mais centrado, com outra visão sobre o futuro ”, relatou uma fonte ouvida pelo portal.

Pete Davidson se destacou na comédia norte-americana e ganhou notoriedade pelo estilo irreverente e por relacionamentos midiáticos. Além de Kim e Ariana, também se envolveu com Kate Beckinsale, Emily Ratajkowski e Madelyn Cline.

Já Elsie Hewitt, além de carreira como atriz e modelo, ficou conhecida por ter namorado o ator Jason Sudeikis, da série “ Ted Lasso ”, e o produtor musical Benny Blanco, atual noivo de Selena Gomez.