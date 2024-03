Reprodução/Instagram Babi Cruz, esposa de Arlindo, fala sobre saúde do marido

Família de Arlindo Cruz, por meio da rede social do cantor de 65 anos, relembrou os sete anos desde que o cantor foi acometido por um AVC (Acidente Vascular Cerebral), no dia 17 de março de 2017. Em publicação, pediu que os fãs deixassem comentários positivos de amor ao ídolo.

“Hoje faz 7 anos do acidente vascular cerebral (AVC) do nosso Arlindão, independente de todas as lutas desse tempo pra cá somos muito abençoados e felizes por ter ele com a gente. Temos essa data como um Renascimento. Arlindão é força, amor e resistência!”, escreveram na legenda, que acompanha uma sequência de fotos do artista.

Anteriormente, Babi Cruz, esposa de Arlindo, publicou um vídeo visivelmente emocionada, no qual desabafa sobre o sentimento.

"Ô, minha gente, 17 de março, é aquele dia que eu gostaria de dormir, dormir, dormir, esquecer que esse dia existe. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu tenho que acordar e encarar de frente a realidade. Não tem como fugir não, tem como mudar", começou ela.

"Hoje faz exatos sete anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade e, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo, desmanchou", continuou ela.

"Desde 1986, quando nossas vidas se juntaram para caminharmos juntos, todos os dias formam de aprendizados e ensinamentos. Obrigada por você ser o GRANDE HERÓI DA MINHA VIDA. O ser humano mais precioso do mundo. Um encanto em forma de gente. Uma verdadeira ENTIDADE com nome ARLINDO CRUZ", acrescentou ela na legenda do post.

"Obrigada por você existir e ter me escolhido pra viver ao seu lado por toda vida. Não tem como medir o tamanho da FALTA que você me faz... 'Com você eu vivi o mais liiindooo sonho de amor... meu universo desabou'...Vivaaaa a lição de vida que você nos dá todos os dias. A sua luz, sua força, sua superação, a sua garra e vontade de viver, só vem de encontro aos mistérios da vida. Muito além de um amor carnal de simples mortais é Um AMOR DE ALMAS, que vai muito além de uma existência", finalizou.