Lorena Maria confirma fim do namoro com MC Daniel

MC Daniel utilizou suas redes sociais neste domingo (13) para desmentir os rumores de que teria participado da festa de aniversário de Vini Jr., realizada no Rio de Janeiro, poucas horas após o anúncio do fim de seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria.

O funkeiro, que é pai do pequeno Rás, reagiu a uma publicação feita por um perfil de fofocas no Instagram e negou ter comparecido ao evento. “Estou em São Paulo, como fui em uma festa no Rio de Janeiro?”, questionou ele.

Visivelmente incomodado com a repercussão, MC Daniel foi direto ao apontar o que chamou de tentativa de difamação.

“Vocês estão fazendo de tudo para me prejudicar!”, afirmou o cantor.

Neste domingo (13), MC Daniel também se pronunciou publicamente sobre o fim de seu relacionamento com Lorena Maria. Em uma série de mensagens emocionadas, o cantor compartilhou com os seguidores o momento delicado da separação:

"Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim."

"Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial."

"Não quero que ninguém a ataque ou a ajude, principalmente por ela ser mulher e mãe. Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não muda agora. Sempre terei gratidão por tudo que vivemos. Nosso laço eterno por tudo o que construímos juntos."

"Terminar é doloroso, é um luto silencioso... mas eu sei da verdade do meu coração, meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro, não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado toda minha vida para estar ao lado dela, se tudo isso não fosse sincero. Não diga que fui cruel ponto de "usar" alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um "golpe". Isso fere, machuca, tudo acontece com amor, responsabilidade e escolha de duas pessoas adultas. Nosso filho é uma benção e trouxe luz para nossas vidas."

"Agradeço, de verdade, a todos que torceram pela gente. Para quem torceu contra, só posso desejar que encontre em paz, porque o que desejamos ao outro, a vida nos devolve. Agora, sigo em silêncio, confiando que o tempo de Deus coloca tudo no lugar. O futuro está nas mãos dele."

A influenciadora digital Lorena Maria anunciou na noite deste sábado (12) o fim de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, com quem tem um filho, Rás, de cinco meses.

Em uma publicação nas redes sociais, ela se pronunciou sobre o término e pediu empatia ao público neste momento delicado.

“Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador."

"Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos” , escreveu Lorena.

Ela também agradeceu o apoio que recebeu de quem acompanhou o casal desde o início.

“A quem torceu por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria para você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. obrigada”, completou.

O relacionamento entre os dois já havia sido alvo de especulações nas redes sociais nos últimos dias, especialmente após deixarem de se seguir no Instagram e pela ausência de Lorena em uma recente viagem do funkeiro com o filho.