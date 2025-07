Instagram/Reprodução Fabiano Menotti sofre acidente de carro em MG

Fabiano Menotti, da dupla César Menotti & Fabiano, sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (13), enquanto viajava para um show em Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro.

O cantor havia se apresentado na noite anterior em Belo Horizonte e estava ao volante no momento do acidente.





De acordo com informações obtidas pelo Portal iG, a EPR Via Mineira registrou, às 17h, uma ocorrência no km 771,5 da BR-040, em Juiz de Fora (MG), envolvendo dois veículos de passeio.

As equipes operacionais foram acionadas e atuaram no local com viatura de inspeção, guincho, ambulância, apoio de sinalização e a Polícia Rodoviária Federal.

Em um dos veículos havia duas pessoas: o condutor não se feriu e o passageiro foi encaminhado ao hospital. No outro carro, o único ocupante era o motorista, que também não sofreu ferimentos.

Para permitir o atendimento à ocorrência, foi implantado um sistema de mão dupla na pista sentido Juiz de Fora (sul), com liberação total do trecho às 19h30.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor e aguarda retorno com mais informações.