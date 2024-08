Reprodução/Instagram Sertanejo Cesar Menotti sofre acidente de ônibus

Cesar Menotti, dupla de Fabiano, sobre um acidente de ônibus na BR-262, no interior de Minas Gerais, junto com a equipe no sábado (3). Após o ocorrido, o cantor compartilhou imagens do acidente e desabafou.

Nas imagens é possível ver os veículos que colidiram e a movimentação para o resgate de pessoas feridas.

"Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor", disse ele.

"Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Pai. Trate o coração de cada um q se envolveu nesse acidente, em especial a motorista da carreta, que o Senhor possa visitá-la no leito q ela se encontra e derramar cura sobre sua vida. Em nome de Jesus, amém", completou o artista.

