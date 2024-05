Divulgação/Alisson Demetrio Cesar Menotti & Fabiano





A dupla César Menotti & Fabiano antecipa show especial para o público da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. A apresentação dos embaixadores do principal evento do circuito de rodeios do país, no dia 21 de agosto, contará com a participação de diversos artistas convidados. Comemorando duas décadas de carreira, o projeto inédito “Os Menotti 20 anos - Especial Os Embaixadores” será apresentado no Estádio de Rodeios.

Entre os sertanejos já confirmados estão Gabi Martins, Fiduma & Jeca, Matheus Vargas, Trio Parada Dura, Lourenço & Lourival, Bruna Viola, Carreiro & Capataz, Hugo Pena & Gabriel e Beto & Breno. O projeto traz um apanhado dos principais sucessos da dupla embaixadora, além de um “verdadeiro passeio” pelo mundo sertanejo.

Este será o segundo show de César Menotti e Fabiano na 69ª edição da Festa. No dia 17/08, sábado, eles também farão uma apresentação no Estádio de Rodeios.

Com realização entre os dias 15 e 25 de agosto, a 69ª Festa do Peão de Barretos já anunciou grandes shows em sua programação. No total, a grade contemplará 100 shows nos cinco palcos espalhados pelo Parque do Peão.

Entre os nomes já confirmados estão, o norte-americano Cody Johnson, Chitãozinho & Xororó, César Menotti & Fabiano (embaixadores da edição), Luan Santana, Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Maiara & Maraísa, Daniel, Matogrosso & Matias, Simone Mendes, Edson & Hudson, Ana Castela, Luan Pereira, Lauana Prado, Victor & Léo, Munhoz & Mariano e muito mais.