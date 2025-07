Instagram Oasis deixa brigas de lado e retorna aos palcos após 16 anos

Oasis inicia nesta sexta-feira (11) uma série de cinco shows em Manchester, cidade natal dos irmãos Liam e Noel Gallagher , como parte da turnê " Oasis Live '25 Tour ". A banda britânica volta aos palcos após 16 anos de hiato e aproveitou o momento para emitir um alerta climático aos fãs por causa das altas temperaturas na região.

A mensagem foi divulgada nas redes sociais do grupo. “ Aviso sobre o clima severo… por favor, prepare-se para sol e calor extremos. Use protetor solar. Mantenha-se hidratado no show e ao viajar. Use um bucket hat. Sempre que possível, fique na sombra. Cuide de si mesmo e cuidem uns dos outros ”, diz o comunicado.

Oasis returns to play at home (Manchester) after 16 years pic.twitter.com/rYZt8OCN6U — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 11, 2025

O show acontece no Heaton Park e será seguido por mais quatro apresentações na cidade, nos dias 12, 16, 19 e 20 de julho. A turnê teve início na semana passada em Cardiff, no País de Gales, com casa cheia e forte repercussão nas redes sociais.

Para marcar o retorno à cidade natal, a banda publicou um vídeo em que drones formam o logo do Oasis no céu de Manchester, celebrando o reencontro com o público local.

A "Oasis Live '25 Tour" também passará por diversas cidades do Reino Unido e Irlanda antes de seguir para América do Norte, América do Sul, Ásia e Austrália. No Brasil, estão programados dois shows em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro.