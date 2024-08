Reprodução/Instagram De biquíni, Cissa Guimarães exibe o corpo enquanto renova o bronzeado na praia

Cissa Guimarães iniciou as publicações das férias nas redes sociais nesta quarta-feira (21). A apresentadora compartilhou um vídeo de fotos renovando o bronzeado de biquíni e chamou a atenção.

Nas imagens, a artista posou deitada em uma pedra enquanto exibiu o corpo com um biquíni azul. Em outro clique, ela aparece no mar com as mãos para o alto.

"Soltinha na marola", escreveu ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para os internautas rasgarem elogios. "Divina", disse uma; "Poderosa, linda e carismática...", disparou outro; "Lindíssima sempre! Livre! Mulher de verdade", declarou a jornalista Renata Ceribelli.

Cissa Guimarães iniciou as publicações das férias nas redes sociais Reprodução/Instagram Cissa Guimarães exibiu o corpo com um biquíni azul Reprodução/Instagram Cissa Guimarães postou fotos renovando o bronzeado de biquíni Reprodução/Instagram





Cissa Guimarães reage à soltura de homem envolvido na morte do filho

A atriz Cissa Guimarães reagiu com tristeza à decisão da Justiça de conceder regime aberto para Roberto Martins Bussamra, pai do rapaz que atropelou Rafael Mascarenhas em 2010. O filho da artista foi morto após Rafael Bussamra invadir o local onde o skatista estava. Roberto tentou subornar os policiais que estavam de plantão na madrugada do crime para que o filho saísse impune.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $