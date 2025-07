Reprodução Kylie Jenner lança coleção de biquínis vintage com Frankies Bikinis

A empresária Kylie Jenner anunciou nesta quinta-feira (10) uma nova colaboração entre sua marca Khy e a grife Frankies Bikinis. A parceria dará origem a uma coleção de moda praia inspirada no estilo vintage, com lançamento previsto para 16 de julho.

Kylie divulgou fotos e vídeos usando os novos modelos, destacando recortes sensuais, tecidos estampados e referências à estética das pin-ups dos anos 1950.

Na legenda da publicação, Kylie explicou o conceito por trás da colaboração. “ Ahhhh eu estive sonhando em criar a moda praia perfeita inspirada nas bombshells vintage, e colaborar com @francescaaiello para dar vida a isso foi muito especial. ♥️ ”, escreveu.

Francesca Aiello é fundadora e diretora criativa da Frankies Bikinis. A marca é conhecida por seu estilo ousado e por vestir celebridades como Hailey Bieber e Gigi Hadid.

Segundo Kylie, a linha foi pensada com atenção aos detalhes, desde as estampas “ dos sonhos ” até caimentos que valorizam o corpo. “ Colocamos amor em cada detalhe. As estampas mais lindas e os cortes mais favorecedores ”, disse na publicação.

A prévia divulgada mostra biquínis com modelagens mínimas e cores vibrantes. As fotos foram feitas com iluminação natural e remetem a ensaios clássicos de moda praia dos anos dourados de Hollywood.

Khy, marca fundada por Kylie em 2023, já fez colaborações com nomes como Namilia e Entire Studios.