Reprodução/Instagram Juliette chora morte de amiga vítima de feminicídio no Ceará

A ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte da enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos, assassinada pelo ex-namorado, de 26 anos. O crime ocorreu na última quarta-feira (9), no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza (CE).

Em um vídeo emocionado, Juliette revelou que Clarissa era amiga de infância de Monalisa, uma de suas melhores amigas, com quem já dividiu residência na Paraíba. A artista afirmou estar profundamente abalada e destacou que ninguém próximo desconfiava da violência no relacionamento.

Juliette falando sobre o falecimento de uma amiga que foi vítima de feminicídio, e fazendo um alerta as suas seguidoras: “Se você tiver em uma relação minimamente violenta não permaneça, peça ajuda, a gente queria muito que ela tivesse pedido pra conseguir evitar isso.” 🥺 pic.twitter.com/pJgYHjds3s— Upload Juliette (@UploadJuliette) July 10, 2025





"Hoje recebi uma notícia devastadora. Clarissa, uma amiga querida do Ceará, foi morta a facadas pelo ex-namorado. Desde que soube, não consigo parar de pensar nisso. Era uma pessoa incrível, dedicada, doce, enfermeira neonatal que cuidava de recém-nascidos. Esse era seu primeiro namoro, e ninguém imaginava que fosse tóxico", desabafou.

Juliette ainda questionou se houve sinais não percebidos e fez um apelo.

"Se você está em uma relação com qualquer indício de violência, não hesite em pedir ajuda. Quem sabe, se ela tivesse falado, isso poderia ter sido evitado. Não ignore os riscos".





Quem era Clarissa Costa Gomes?

Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Clarissa atuava no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no Hospital Dr. César Cals, especializando-se em neonatologia. Colegas e amigos a descreviam como uma profissional dedicada e uma pessoa gentil.

O crime aconteceu na casa onde ela morava com a mãe. O suspeito teria agido em um momento de ciúme, após o término do relacionamento. Ele fugiu do local, mas foi preso no bairro Maraponga e autuado por feminicídio.

Repercussão e pedidos de justiça

O HGF emitiu uma nota de pesar, solidarizando-se com a família e amigos. O Sindicato dos Enfermeiros do Ceará também se manifestou, exigindo justiça e reforçando a luta contra a violência feminina.