Reprodução/Instagram/Igor Melo/Divulgação Juliette

Juliette Freire abriu o coração nesta terça-feira (19) sobre o relacionamento com o fisiculturista Kaique Cerveny . Durante uma participação no videocast Acessíveis, de Titi Muller e Marimoon, a cantora abordou a diferença de idade entre eles – a paraibana tem 34 anos, enquanto Kaique tem 26 – e compartilhou sua visão sobre o encanto que homens mais jovens exercem sobre mulheres famosas.





"Homem mais novo tem a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como uma rainha", afirmou Juliette, que destacou como isso tem atraído outras mulheres de sua geração. "Eu vejo muito comentário: ‘O que é que essa mina quer com esse menino mais novo?’. Isso com outras artistas, amigas. Comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes", brincou a campeã do BBB 21.

Ela também mencionou amigas próximas que seguem a mesma tendência. Bruna Marquezine , de 29 anos, namora João Guilherme , de 22. Marina Sena , por sua vez, está com Juliano Floss , de 20. Juliette acredita que a diferença de mentalidade é um ponto positivo. "Eles tratam você como uma rainha, e isso é encantador. Estou amando, e minhas amigas que estão com homens mais novos também dizem o mesmo", revelou.