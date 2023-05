A atriz Mel Maia , de "Vai na Fé", mostrou aos seguidores o resultado de treinos de musculação que pratica a meses, de bikíni, num terraço, nesta terça-feira, (23).

A artista mora atulamente no Rio de Janeiro, e sempre mostra via Instagram a rotina de treinos e a evolução do físico atual. Os exercícios físicos realizados são acompanhados da personal trainer Carol Vaz, que atua na academia na Barra da Tijuca, no Rio.



Muitos internautas comentaram: "O antes já era lindo. Mas agora está perfeito. Já teve diferença. E essas pernas?", "Já era um avião des de sempre, MARAVILHOSA!".

Outras famosas treinam com a personal na mesma academia como as cantoras Jojo Toddynho e Pocah, que também apresentam grandes resultados.





Mel Maia atua como Guiga, em "Vai na Fé", novela das 19h na Globo, de Rosane Svartman. Um de seus papéis mais conhecidos foi na novela "Avenida Brasil", como Ritinha, em 2012.