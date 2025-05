Reprodução Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? Ter surgido com o braço completamente roxo no tapete vermelho do baile da amfAR (Fundação para a Pesquisa da AIDS), em Cannes, na França.

Preocupados, os fãs foram a público questionar a arista, conhecida pelas mocinhas e vilãs e que interpretou em novelas da Globo, emissora com a qual a ex-ruiva encerrou contrato de exclusividade. Após a repercussão, ela decidiu se pronunciar.





A atriz, que interpretará Suzane von Richthofen em "Tremembé", série do Prime Video, alegou que foi o vestido usado por ela o responsável pelo hematoma na região do braço. No Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 42 milhões de seguidores, ela explicou a situação.

"[O vestido] Pesava mais de 15 kg", escreveu na web. "Gente, meu bracinho está ótimo! Me senti uma deusa com essa obra-prima em forma de vestido. O vestido é realmente uma joia, todo bordado. E eu magrinha estava realmente pesando, mas escolhi ir bem linda com ele. E depois que sentei ficou bem mais confortável. Amei", acrescentou.



Adeus ao ruivo

Conhecida pelas madeixas ruivas, Marina Ruy Barbosa surpreendeu o público ao deixar o tom alaranjado para trás e apostar em uma cor totalmente diferente: o loiro. A artista fechou uma publicidade com uma marca de produto de cabelos para fazer a mudança.