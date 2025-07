Reprodução/Instagram Jojo Todynho critica fofocas após demissão de personal trainer

Jojo Todynho usou as redes sociais para se manifestar sobre a demissão da personal trainer Carol Vaz, que trabalhava há 20 anos em uma famosa academia do Rio de Janeiro. A cantora, que já foi aluna de Carol, demonstrou irritação ao descobrir que seu nome estava sendo citado em discussões sobre o caso em um grupo de WhatsApp.





"Não me envolvam nos problemas dos outros"

Em uma série de stories, Jojo deixou claro que, apesar do carinho que tem por Carol, não quer ser associada à situação.

"Amo a Carol, tenho um carinho imenso por ela. Ela me acompanhou no processo pré-bariátrica, mas cada um que resolva seus próprios problemas. Não envolvam o meu nome, valeu?" , disparou.

A artista ainda relatou que recebeu prints de conversas do grupo da academia, onde pessoas estavam mencionando-a.

"Quem está no grupo está vazando tudo o que falam. Prestem atenção, porque pode virar problema pra vocês. Eu não me meto nas guerras dos outros, então não me tragam para as de vocês", alertou.





Respeito à trajetória de Carol Vaz

Jojo destacou a admiração que tem pela profissional e desejou sucesso a ela, independentemente da academia.

"Carol tem uma história linda, uma trajetória incrível. Que ela abra uma ótima academia. Sucesso para todos" , afirmou.

A cantora ainda aproveitou para criticar indiretas e fofocas, reforçando sua personalidade direta.

"Quem tem problema comigo que venha cara a cara. Não ando em panelinhas, quem age assim é quadrilha. Não faço média com ninguém e não sorrio para quem me apunhala", finalizou.

Carol Vaz se sente "humilhada" após demissão

A personal trainer, conhecida por treinar celebridades como Mel Maia e Viviane Araújo, foi desligada da academia onde atuava há duas décadas. Em um desabafo nas redes, Carol afirmou se sentir "humilhada, desrespeitada como mulher e maltratada como profissional" , prometendo revelar detalhes em breve.