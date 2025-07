Reprodução Instagram @isabelveloso Isabel Veloso diz que ficará careca outra vez

Isabel Veloso, de 19 anos, contou aos fãs que o cabelo cairá em breve. Segundo a influenciadora, que ganhou destaque midiático ao mostrar o tratamento contra Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático, a queda dos fios será uma consequência da quimioterapia.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de três milhões de seguidores, ela detalhou a situação. Além disso, explicou que, provavelmente, a irmã dela será a doadora para o transplante de medula óssea.

"No transplante, passamos por uma quimioterapia bem forte para destruir a médula óssea que você tem, para então poder receber a nova. A quimioterapia é uma bomba no organismo, e acaba atacando as células boas também, inclusive as do folículo capilar, por isso a queda", justificou.

Em seguida, Veloso pontuou que o cabelo não tinha caído até então por conta da imunoterapia. Nesta fase do tratamento em que ela estava, a situação é diferente e não promove a queda dos fios.

"A imunoterapia estimula o próprio sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas", pontuou ela, que é mãe de Arthur Veloso Borbas, que nasceu prematuro em dezembro de 2024.

Relembre

Isabel Veloso foi diagnosticada com câncer aos 15 anos. Após vários tratamentos, ela se curou em novembro de 2023. No entanto, meses depois, a doença retornou. Em outubro de 2024, ela alegou que o linfoma tinha crescido e que teria se espalhado para outras partes do corpo. Por isso, ela retomou o tratamento.