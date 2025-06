Reprodução: Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus

Fabiana Justus utilizou as redes sociais, na última terça-feira (24), para responder questionamentos dos seguidores a respeito dos procedimentos que realizou desde o diagnóstico de leucemia mieloide aguda no início de 2024.

Durante o tratamento, a influenciadora revelou ter realizado um transplante na medula óssea. Em umacaixinha de perguntas aberta em seu perfil no Instagram, um internauta questionou sobre o tipo sanguíneo da filha de Roberto Justus.

" Qual foi a justificativa dos médicos para a mudança do tipo sanguíneo? ", indagou um usuário. "A medula é o que produz o sangue do nosso corpo. Portanto, a partir do momento que minha medula antiga foi destruída e eu peguei uma medula nova, é a nova medula que produz o sangue no meu corpo! ", explicou.

" Hoje, minha medula é 100% a do doador! Então meu sangue é o dele também! Curioso, né? A ciência é incrível! ", acrescentou ela. Outro usuário questionou se era " certo dizer que ela tem um novo DNA ".

A empresária, então, afirmou que a situação era considerada "complexa" e que "demorou para entender". " O meu DNA continua sendo o mesmo (pela saliva, amostra da bochecha etc). Somente o DNA do sangue que é do doador. O restante do meu corpo continua tendo o meu DNA, porque o transplante não altera as células de tudo, apenas do meu sangue (que agora é a dele) ", argumentou ela.

Veja: