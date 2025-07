Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro se emociona ao encontrar astros do tênis

Rodrigo Santoro compartilhou com os seguidores registros exclusivos de sua experiência no torneio de Wimbledon, um dos mais tradicionais eventos do tênis mundial. O brasileiro não escondeu a admiração pelo espanhol Carlos Alcaraz, um dos maiores nomes do esporte atualmente.





Em sua publicação no Instagram, Santoro destacou a energia única do campeonato: "Que incrível poder testemunhar novamente de perto a entrega, a disciplina e a dedicação desses grandes atletas, dentro e fora das quadras, dessa vez em Wimbledon. Me identifico muito e admiro. E, como fã que sou, ainda tive a sorte de me encontrar com os gigantes" , escreveu.

Além de Alcaraz, o ator aproveitou para registrar encontros com o ex-tenista americano Andre Agassi, vencedor de oito Grand Slams e medalhista olímpico em 1996. Santoro também cruzou com a russa Maria Sharapova, pentacampeã de torneios majors e ex-número um do ranking WTA.

Durante sua passagem pelo torneio, o brasileiro ainda acompanhou a partida da dupla nacional Marcelo Melo e Rafael Matos, que foi eliminada nas quartas de final pelos australianos Rinky Hijikata e o holandês David Pel.





Não é a primeira vez que o ator demonstra seu entusiasmo pelo esporte. Pouco tempo atrás, ele esteve em Roland Garros, na França, acompanhando de perto as emocionantes partidas disputadas no saibro, confirmando seu apreço pelo cenário esportivo internacional. Dessa vez, em Wimbledon, Santoro se somou ao seleto grupo de celebridades que prestigiam um dos eventos mais tradicionais do circuito, destacando sua admiração pelo tênis.

O brasileiro não foi o único famoso a marcar presença nas arquibancadas do torneio. Outros nomes conhecidos também foram vistos nas quadras de grama, como o lutador John Cena, a atriz Priyanka Chopra e o cantor Nick Jonas, além das presenças de Louis Partridge, Olivia Rodrigo e do ex-jogador David Beckham.