Reprodução: Instagram/@lexa Lexa

Lexa utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (18), para mostrar o resultado da fisioterapia pélvica que vem realizando. Após 4 meses e meio do parto, a cantora comemorou a evolução na atividade física.

" Hoje estou com 4 meses e meio pós-parto. Comecei meu dia fazendo fisioterapia pélvica. Meu abdômen está fortalecido e já dá para ver algumas marcações aparecendo novamente ", declarou a artista.

Perda do bebê

Em fevereiro de 2025, Sofia, filha da cantora com Ricardo Vianna, morreu após um parto prematuro em decorrência de uma pré-eclâmpsia. Durante entrevista ao Conversa com Bial em maio, a performer detalhou como tentou lidar com o luto.

" Não tem como superar um filho, é insuperável. Você aprende a conviver com essa dor. E é muito importante ter um parceiro do nosso lado. O Ricardo foi um grande parceiro, mas têm mulheres que não tem um grande parceiro do seu lado e tem que lidar com isso sozinhas .”, lamentou.

A cantora também lançou " Você e Eu ", uma canção em homenagem à filha. " A música mais linda do mundo pra mim. Após escrevermos, foram fazer os arranjos e tá aí um pedacinho da minha reação escutando… é tanto amor que eu não sei nem explica r", afirmou em abril.