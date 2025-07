Reprodução Web Wagner Moura dança frevo no Louvre e recebe prêmio de Melhor Ator





Wagner Moura protagonizou um dos momentos mais emblemáticos do festival Cinéma Paradiso Louvre 2025 , em Paris, ao dançar frevo no pátio do museu mais famoso do mundo. O gesto espontâneo e cheio de brasilidade aconteceu durante a estreia especial do filme O Agente Secreto .

Acompanhado pela Orquestra Popular do Recife e pelos passistas do grupo Guerreiros do Passo, Moura celebrou a cultura nordestina diante de um público internacional. O frevo, patrimônio cultural do Brasil, ecoou em pleno Louvre, reforçando a força da arte brasileira em espaços de prestígio global.





Além da exibição do longa, Wagner Moura recebeu oficialmente o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cannes 2025, entregue pessoalmente pela atriz Juliette Binoche. O ator não pôde comparecer à cerimônia em maio, por estar em Londres, e o festival aproveitou o evento em Paris para homenageá-lo. A entrega foi marcada por emoção e aplausos do público.

Reprodução/web Wagner Moura dança frevo no Louvre e recebe prêmio de Melhor Ator





“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado em 1977, que acompanha Marcelo (interpretado por Moura), um homem que retorna a Recife após anos de ausência e se vê confrontado com fantasmas do passado. O elenco conta ainda com Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes e Alice Carvalho.

O filme tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 6 de novembro, com sessões especiais programadas a partir de setembro.

A presença de Moura no Louvre não apenas celebrou uma conquista pessoal, mas também simbolizou a potência da cultura brasileira em tempos de renovação artística e reconhecimento internacional.