Reprodução/Instagram - 11.02.2024 Whindersson Nunes

Whindersson Nunes, de 30 anos, teve uma descoberta inusitada ao se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação. Segundo o humorista, ele recebeu o diagnóstico de superdotação.



"Pela bebida, eu fui notando comportamentos em mim. Estava começando a perceber que eu não conseguia parar. Então, eu pensei: 'Se eu não estou conseguindo parar de beber, muitas outras coisas eu não estou conseguindo parar'. Um amigo meu falou: 'Whindersson, eu já fui para uma clínica, fez muito bem para mim'.", iniciou ele, durante participação no podcast "Pivotando", onde as declarações foram dadas.

"O pessoal pensava que eu estava preso, [usando] camisa de força. Não foi. Em 2025, fui porque quis, um lugar que fui muito bem acolhido, foi muito bacana. Lá, eu tive um diagnóstico de superdotação", revelou o ex-marido de Luísa Sonza.

Diagnóstico

Em seguida, o youtuber detalhou como se deu a descoberta, frisando que tudo ocorreu após uma avaliação neuropsicológica com uma profissional que atuava na clínica em que ele estava internado.





"Fiz o teste neuropsicológico com a especialista, deu um QI elevado, uma parada de altas habilidades para a criatividade. Com tudo vem uma coisa ruim, está no laudo: compulsividade e impulsividade", lembrou.

"Assim que saiu o laudo, eu entendi. É por isso então que às vezes eu coloco um copinho de whisky só para esquentar e quando vou ver já sequei a garrafa toda sozinho e sem um amigo para conversar. Está errado isso, aí eu entendi a compulsividade e comecei a me controlar mais em todas as outras áreas. Mulher vicia, pornô vicia, exercício físico vicia, açúcar vicia, tudo vicia. Eu comecei a me policiar", garantiu.

Assista: