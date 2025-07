Reprodução/redes sociais Rebeca Andrade posta clique radiante





A ginasta Rebeca Andrade aproveitou a última quinta-feira (3) para repostar algumas fotos de suas férias. A atleta publicou cliques radiantes, exibindo sua beleza natural e a felicidade do atual momento.

Em uma postagem no ritmo de "TBT" no Instagram, ela compartilhou as imagens com a legenda: "Postando foto com sol pra ver se ele volta…".

Nas fotos, a medalhista olímpica aparece posando com um biquíni laranja e uma faixa branca no cabelo. O post rendeu muitos comentários nas redes sociais. “Você é um sol” , escreveu uma seguidora. “Sabe ser feliz!” , comentou a também medalhista olímpica Gabi Guimarães.

Rebeca Andrade é homenageada em edição da corrida pela igualdade

A ginasta Rebeca Andrade será a grande homenageada da próxima edição da Corrida Pantera Negra pela Igualdade Racial, no dia 13 de julho.

Considerada a maior medalhista olímpica do Brasil, será a primeira mulher a receber essa homenagem no evento, organizado pelo Instituto Luther King (ILK).

A maratona está prevista para as 7h30 da manhã, em frente ao Aquário Municipal, em Santos. A expectativa é de que o evento reúna mais de 1.500 corredores, divididos em várias categorias, com premiação em troféus para os sete primeiros colocados.

O objetivo da atividade é promover a igualdade racial. A escolha de Rebeca como homenageada reforça a luta contra o racismo e destaca a representatividade negra no esporte.





O percurso da prova

O percurso da prova será na orla de Santos, totalmente plano, com largada no Aquário Municipal e ida até o Canal 2, retornando ao ponto inicial.

A corrida contará ainda com eventos culturais, apresentações de dança e música, além de uma feira de afroempreendedorismo na Praça Luiz La Scala, valorizando a economia criativa da comunidade negra.

"Rebeca representa muito mais do que excelência esportiva. Ela carrega consigo a força e o orgulho de ser uma mulher negra que venceu inúmeras barreiras. É um símbolo de superação, representatividade e resistência, não só no esporte, mas na sociedade como um todo" , disse Marcelo Oliveira Martins, ao Globo Esporte.

"Quando escolhemos homenagear figuras como Rebeca, estamos não só celebrando suas conquistas, mas também mostrando o quanto é urgente construirmos uma sociedade antirracista, que ofereça oportunidades reais para todos " , ressaltou sobre a importância cultural do evento para a comunidade negra.