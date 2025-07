Reprodução/TikTok Líder dos "Legendários" revela como esposa descobriu traição

Ricardo Martins, corretor de imóveis de luxo e integrante do grupo "Legendários", viralizou nesta semana após defender que o movimento resgataria Caldas Novas da "inversão de valores" causada por festivais sertanejos. Agora, um vídeo antigo do empresário, no qual ele admite ter traído a esposa após uma "revelação divina", voltou a circular nas redes sociais.





No depoimento, Martins conta que conheceu Vanessa aos 16 anos, quando ambos ainda não eram "cristãos de fato". Após sete anos de namoro, casaram-se, mas, um ano depois, ele começou a se envolver emocionalmente com outras mulheres. "Com o tempo, acabei criando amizades e me aproximando" , admitiu.

A situação tomou um rumo inesperado quando, segundo ele, Vanessa orou pedindo a Deus que revelasse se estava sendo traída. "Ela me acordou de madrugada dizendo que sabia de tudo e até citou o nome da outra mulher. Fiquei em choque. Deus fez o papel de X-9" , brincou o corretor, em tom de descontração.





Críticas ao "Legendários" e ao retiro espiritual

Enquanto Martins ganha atenção pelo passado, o grupo "Legendários" enfrenta reações negativas após anunciar um retiro exclusivo para homens em Caldas Novas, entre 13 e 16 de agosto, com o objetivo de "resgatar valores" da cidade. Nas redes sociais, muitos acusam o movimento de transformar a fé em negócio.

"Religião agora é rentável. Inventam eventos cheios de julgamentos e se autoproclamam donos da verdade", criticou uma usuária. Outros questionaram o custo do evento: "Resgatar valores que podem ser pagos via Pix? Convenhamos", ironizou um comentarista.

Em resposta, o grupo afirmou que o retiro tem o propósito de "transformação e confronto com a verdade". A Prefeitura de Caldas Novas ainda não se pronunciou sobre o evento.