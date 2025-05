Instagram/Reprodução De dançarina do É o Tchan a campeã de fisiculturismo nos EUA

Juliane Almeida, conhecida do grande público por sua passagem como bailarina do É o Tchan, acaba de conquistar um novo palco, o do fisiculturismo.

A carioca venceu, no último fim de semana, sua primeira competição profissional na categoria wellness: a Emerald Cup Masters Pro, na divisão Masters 40+, realizada em Bellevue, Washington (EUA). A vitória garantiu à atleta uma vaga no prestigiado Masters Olympia, considerado o "Campeonato Mundial de Masters", que acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto de 2025, em Tóquio, no Japão.

A trajetória até o topo não foi fácil. Em uma publicação nas redes sociais, Juliane compartilhou os bastidores da conquista:

"Por trás de cada pose, existe disciplina. Por trás de cada sorriso no palco, existe sacrifício. Foram dias difíceis, treinos intensos, dieta seguida à risco, momentos de dúvida… Mas também houve superação, foco e uma vontade imensa de dar o meu melhor. A competição passa, mas o orgulho de não ter desistido fica pra sempre. Essa foi mais uma etapa da jornada — e que jornada linda está sendo" , escreveu.

Reprodução Instagram - 16.5.2024 Juliane Almeida exibe músculos trincados

Além da carreira nos palcos e nos paletes, Juliane é empreendedora e comanda uma academia em Orlando, nos Estados Unidos, onde oferece treinos personalizados, aulas em grupo e serviços de nutrição. Ela também desenvolveu um aplicativo próprio voltado ao emagrecimento e bem-estar.

Com formação em Educação Física, Direito e licenciatura em Teatro, ela também teve passagem pela TV c omo atriz, com participações em peças e novelas, entre elas Salve Jorge, em que interpretou uma das jovens vítimas do tráfico de mulheres para a Turquia.

Juliane fez parte do grupo É o Tchan entre 2005 e 2011, período em que dançava ao lado de Beto Jamaica e Compadre Washington.