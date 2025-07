Reprodução Globoplay Nathalia Dill como Valiana em "Guerreiros do Sol"

Nathalia Dill, de 39 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (2) para compartilhar alguns bastidores de "Guerreiros do Sol", novela feita diretamente para o streaming do Grupo Globo, o Globoplay.



A atriz, que assume o papel de Valiana na narrativa, uma mulher diagnosticada com câncer de mama, apareceu fazendo topless durante o intervalo das filmagens. “Bastidores de Valiana em 'Guerreiros do Sol', porque hoje tem mais capítulos disponíveis”, escreveu ela na legenda.

Reprodução Instagram @nathaliadill Nathalia Dill nos bastidores de "Guerreiros do Sol"





A postagem foi feita no Instagram, onde acumula mais de 4 milhões de seguidores. Nos comentários da publicação, que ultrapassou a marca de 39 mil curtidas, os fãs rasgaram elogios a ela.





"Você está arrasando muito", opinou uma internauta. "Espetacular", acrescentou uma segunda. "Musa", disse uma terceira. "Essa mulher é um escândalo", completou uma quarta. "Estou amando sua atuação na novela", declarou ainda uma quinta.

"Guerreiros do Sol"

A obra terá 45 capítulos no total, mas não será disponibilizada na íntegra. A cada quarta-feira, será liberado um bloco de cinco episódios. A trama, contudo, não se restringirá ao on demand. Isso porque também será transmitida no Globoplay Novelas, antigo canal Viva.

O enredo será ambientado entre os anos de 1920 e 1930, inspirado nas figuras históricas de Maria Bonita e Lampião. Quem assume o protagonismo do folhetim é Thomás Aquino, visto como Mario Sérgio em "Vale Tudo"; e Isadora Cruz, recém-vista como Roxelle em "Volta por Cima".

Alinne Moraes, Alexandre Nero, Alice Carvalho, Daniel de Oliveira, Larissa Bocchino, Nathalia Dill, Theresa Fonseca e José de Abreu estão no elenco. George Moura e Sergio Goldenberg são a dupla de roteiristas responsáveis pela escrita da telenovela. Os autores se inspiraram no livro homônimo de Frederico Pernambucano de Mello.