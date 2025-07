Reprodução Instagram @ruivinhademarte Ruivinha de Marte renova bronzeado

Ruivinha de Marte, de 28 anos, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos no Pará, destino nacional para onde ela decidiu viajar e curtir alguns momentos de descanso.

"Por aqui por Santarém. Apaixonada", escreveu na legenda.







Por meio do Instagram, onde soma mais de 9 milhões de seguidores, a ex-participante de "A Fazenda 14", reality rural da Record TV, posou perto de uma pisicina em alguns cliques.

Já em outros registros, ela aparecia renovando o bronzeado. A base de fãs que a acompanha na web veio a público rasgar elogios a influenciadora, que tem se dedicado a uma rotina de treinos intensa.





"Perfeita", comentou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Uma foto mais linda que a outra", afirmou uma segunda. "Tão perfeita", acrescentou uma terceira.



"Queria ser fotogênica assim", admitiu uma quarta. "Muito musa", declarou uma quinta. "Está sensacional e maravilhosa demais", pontuou uma sexta. "Que mulher belíssima", finalizou um sétimo.

Crítica

Alvo de comentários negativos em relação ao próprio corpo, a artista lidava com críticas por conta do próprio peso. Após se dedicar aos treinos intensos na academia e a uma alimentação com aumento de calorias, a jovem ganhou mais de 14 quilos.