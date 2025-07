Reprodução/Instagram Pai de Endrick nega romance com ex-Miss Bumbum

Após especulações sobre um suposto relacionamento entre Douglas Sousa, pai do atacante Endrick, e a empresária Daiana Nogueira, ex-Miss Bumbum Sergipe, o próprio Douglas veio a público para desmentir os rumores. Em declaração exclusiva para Daniel Nascimento, colunista do jornal O Dia, ele afirmou não haver nenhum envolvimento amoroso entre os dois.

As informações sobre um possível romance haviam sido divulgadas em uma coluna social, que apontava que o casal teria se conhecido por meio de amigos em São Paulo e estariam mantendo encontros discretos em shoppings e academias da capital paulista. Segundo a publicação, Douglas estaria evitando expor a suposta relação devido à recente separação de Cíntia Ramos, sua ex-esposa, com quem foi casado por quase 20 anos.





No entanto, em resposta aos boatos, Douglas Sousa foi enfático: "Não tenho nenhum affair com a Daiana, pois não temos amigos em comum e não existe romance nenhum, até mesmo porque eu não moro em São Paulo, como foi divulgado em alguns veículos. Eu vou ao Brasil para resolver coisas da minha empresa e para ver meu filho, minha filha e meus netos. Sim, estou separado desde setembro do ano passado, mas não há nenhum relacionamento com ela."

Ele ainda explicou que uma foto tirada em um parque durante um treino foi o suficiente para gerar mal-entendidos . "Sempre fui uma pessoa discreta e nunca neguei tirar foto com ninguém. Foi apenas um momento casual, sem qualquer significado além disso."

Daiana Nogueira, conhecida como "Rainha do Bronze", também não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mantendo seu habitual silêncio em relação à vida pessoal. Apesar da negativa, seguidores das redes sociais dos dois continuam especulando sobre possíveis interações entre eles.