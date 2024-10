Reprodução/Instagram Gabriely Miranda exibe aliança de casamento com Endrick





Gabriely Miranda, de 21 anos, impressionou ao exibir sua aliança de casamento com o jogador Endrick, de 18 anos.

Neste sábado (19), a influenciadora publicou uma foto mostrando que havia pintado as unhas. No registro, é possível ver que ela usava dois anéis da grife Cartier, ambos da coleção LOVE.

A aliança em ouro amarelo 18K é avaliado em cerca de R$ 9 mil. Já o modelo de ouro rosa, com 66 diamantes, chega ao valor de aproximadamente R$ 75 mil. As joiam somam quase R$ 85 mil.

A aliança do jogador de futebol brasileiro, também do modelo Love, com 3 diamantes, chega a custar a partir de R$ 29 mil.

Nos comentários, os internautas brincaram com os valores ostentado pelo casal. "Ele pode, quem não pode sou eu com 10 reais no banco", disse um. "Nunca que eu teria coragem de pagar esse preço em um anel", escreveu outra.

Casamento

Gabriely Miranda e Endrick anunciaram no dia 16 de setembro que estão oficialmente casados. A influencer e o jogador realizaram uma cerimônia civil na Espanha, onde vivem.

Endrick, jogador do Palmeiras, e a namorada Gabriely Miranda, participaram do PodDelas na última sexta-feira (13) e revelaram que possuem um "contrato" de namoro com diversas regras. As cláusulas foram escritas pela influenciadora e incluem e-mail, RG, CPF e assinatura de ambos. Quando uma regra é quebrada, o outro precisa ser recompensado para "pagar". Entenda as regras. Reprodução/Instagram Os namorados declaram estar em um relacionamento afetivo voluntário, baseado no respeito, compreensão e carinho; Reprodução/Instagram É extremamente proibido adquirir qualquer tipo de vício; Reprodução/Instagram Extremamente proibido dormirem ou saírem quando estão brigados ou mal entendidos; Reprodução/Instagram Endrick e Gabrily se comprometeram em mantere exclusividade afetiva, não mantendo relacionamento romântico ou íntimo com terceiros ou pessoas que já se relacionaram no passado. Reprodução/Instagram Dizer “eu te amo” é obrigatório em qualquer situação; Reprodução/Instagram Sempre andar de mãos dadas; Reprodução/Instagram Extremamente proibido discutir ou brigar na frente dos outros; Reprodução/Instagram Palavras proibidas no relacionamento: “hm”, “aham”, “ok”, “tá”, “beleza” e “kkk”; Reprodução/Instagram Sempre saírem da rotina e criarem algo para fazerem junto na semana, somente os dois; Reprodução/Instagram É extremamente proibido a mudança drástica de personalidade e comportamento; Reprodução/Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.