Shakira/Instagram Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru





A Clínica Delgado-Auna, localizada em Lima, no Peru, foi multada em cerca de R$ 1 milhão pela Superintendência Nacional de Saúde (SUSALUD) por divulgar informações médicas da cantora colombiana Shakira , que esteve internada na unidade em fevereiro deste ano.

Segundo o órgão, o hospital cometeu uma infração grave ao vazar dados relacionados à saúde da artista enquanto ela era paciente da instituição.

A penalidade está prevista no Regulamento de Infrações e Sanções de SUSALUD, que estabelece a obrigação de clínicas e hospitais manterem sigilo sobre o histórico clínico e informações médicas dos pacientes, independente da nacionalidade ou tipo de seguro de saúde.

A proteção a esses dados é respaldada pela Constituição Política do Peru, pela Lei Geral de Saúde e pela Lei de Proteção de Dados Pessoais.

O órgão reforçou que o sigilo se estende a informações sobre diagnósticos, tratamentos e estado clínico, que só podem ser compartilhadas com o consentimento do paciente ou de um representante legal.

A divulgação sem essa autorização representa uma violação dos direitos à intimidade, dignidade e privacidade do paciente.







Internação ocorreu durante turnê internacional

Shakira precisou ser hospitalizada em Lima em 16 de fevereiro, após sentir fortes dores abdominais , o que a levou a cancelar uma apresentação da turnê Las Mujeres Ya No Lloran na capital peruana.

“ Ontem à noite tive que ser atendida por causa de um problema abdominal e estou hospitalizada. Os médicos me informaram que não estou em condições de fazer um show ”, comunicou a artista nas redes sociais, lamentando o cancelamento e agradecendo o apoio dos fãs.

A cantora, que já havia feito dois shows no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, foi liberada no dia seguinte e retornou ao hotel onde estava hospedada em Lima, conforme noticiado pela imprensa peruana.

Em nota, Shakira agradeceu as mensagens de apoio. “ Me dão tanta força! Eu os amo do fundo do coração ”, comentou a cantora nas redes sociais.

A equipe da artista preferiu manter discrição quanto ao estado de saúde, e nenhuma informação clínica oficial foi divulgada à época da internação.