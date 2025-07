Reprodução Instagram @eseoe242 Lee Seo Yi

Lee Seo Yi, de 43 anos, morreu. O falecimento da artista, conhecida principalmente pela atuação em "Cheongdam-dong Scandal", foi anunciado por um dos empresários dela, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.



A artista veio a óbito no dia 20 de junho, mas a informação só foi anunciada na última terça-feira (1). "Sei que todos vocês devem estar chocados e com o coração partido com a notícia de sua morte, mas, por favor, rezem para que a unnie vá para um lugar lindo", pediu Song Seo Bin.





Os fãs da atriz vieram a público se despedir. "Muito triste, uma ótima atriz, que Deus conforte a família", escreveu uma usuária do Instagram. "Poxa, que ela encontre o descanso", acrescentou uma segunda na rede social de Mark Zuckerberg.

"Descanse em paz e que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos", prosseguiu uma terceira internauta. "Não consigo acreditar", pontuou um quarto. "Fará falta na indústria" , afirmou ainda uma quinta.

Quem era?

"The King”, “Killing Romance”, “Hur Jun, The Original Story" e "Cheongdam-dong Scandal" foram algumas das produções nas quais ela esteve e se destacou com personagens emblemáticas.

Embora tenha ganhado destaque internacional, a artista começou a carreira cênica já adulta, aos 31 anos. Ela nasceu em 18 de abril de 1982 e acumulou uma legião de fãs pela trajetória como atriz.