Reprodução Instagram Silvio Pozatto

Silvio Pozatto, de 68 anos, morreu nesta segunda-feira (30), no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Além de lidar com Mal de Parkinson, ele sofria com uma fratura no fêmur, causada após uma queda doméstica.

A entidade na qual o ator morava se pronunciou sobre o falecimento. "Mesmo enfrentando o Parkinson e outras batalhas de saúde, manteve sua doçura, generosidade e vontade de recomeçar. Recentemente, reencontrou seu acervo e voltou a organizar exposições com o olhar aguçado de sempre", disse.

Relembre

Embora estivesse afastado das telinhas nos últimos anos, Silviou se consolidou como um dos principais nomes da teledramaturgia nacional. Isso porque esteve no elenco de folhetins de sucesso na indústria audiovisual.





Em "Roque Santeiro" (1985), ele interpretou Heleninho. Já em "Pantanal" (1990), defendeu Rúbem. "Ti Ti Ti" e "Paraíso Tropical" foram outras produções nas quais ele participou.

Famosos lamentam

Celebridades da classe artística vieram a público se despedir do ator. "Muito amado", escreveu Drica Moraes, que esteve no ar recentemente em "Volta por Cima". "Meu amigo, meu amor...ele amava o retiro, nunca se vitimizou, era grato", acrescentou Zélia Duncan.

"Meus sentimentos", prosseguiu Luis Melo. "Vá na luz, querido Silvio", escreveu Armando Babaioff, no ar como o vilão Vanderson em "Dona de Mim", atual narrativa das sete da Globo.